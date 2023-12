Führung und Vortrag im Henkelpark Räuchern gegen böse Geister – in Unkel dem Mythos der Raunacht auf der Spur

Diese zusätzlichen Tage wurden dort, wo der Wendepunkt der Sonne das neue Jahr hervorbringt – zur Wintersonnwende – angehängt. So ergaben sich diese besonderen Zwischenzeiten, in denen die „Erde und der Himmel offen sind“. So jedenfalls sahen es die Menschen durch die Jahrhunderte. Warum nun ausgerechnet zwölf Tage diese Zeit bestimmen? Ein Grund dafür könnte etwa sein, dass die Zahl Zwölf im Christentum eine zentrale Rolle spielt – die zwölf Stämme Israels, Jesus hatte zwölf Jünger und es gab zwölf Apostel. Also Grund genug, dass gerade die heiligen Nächte zwölf an der Zahl sind.