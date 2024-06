Folgen des Rheinhochwassers Campingplatz in Rheinbreitbach muss abermals geräumt werden

Die erneute Räumung betrifft rund 20 Wohnmobil- und Wohnwagen-Inhaber, die an den vergangenen Tagen auf dem beliebten, direkt am Rhein gelegenen Campingplatz in Rheinbreitbach ihren Urlaub verbrachten. Die meisten von ihnen sind bereits abgereist. Nur noch auf drei Stellflächen werden Urlauber die Nacht auf Montag verbringen, bevor auch sie abreisen werden, so die Betreiberinnen am Sonntagabend gegenüber dem GA vor Ort.