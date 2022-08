Bei Notfällen an der Nato-Rampe : Niedrigwasser im Rhein bereitet Feuerwehr in Unkel Probleme

An der Nato-Rampe in Unkel kann die Feuerwehr derzeit keine Rettungsboote zu Wasser lassen. Wegen des Niedrigwassers müssen die Einsatzkräfte im Notfall nach Bad Honnef ausweichen. Foto: Frank Homann

Unkel Das Niedrigwasser des Rheins sorgt jetzt auch bei möglichen Notfällen auf dem Strom für Probleme: Die Feuerwehr kann aktuell an der sogenannten Nato-Rampe in Unkel keine Boote zu Wasser lassen, wenn etwa ein Mensch auf dem Fluss gerettet werden muss.

„Wir kriegen an dieser Stelle keine Boote zu Wasser“, erklärte Ralf Wester, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Unkel, auf GA-Anfrage. In Notfällen, so berichtet Wester, fahren die Einsatzkräfte in die Nachbarkommune Bad Honnef: „Wir dürfen unsere Boote am Yachtclub zu Wasser lassen und haben dafür auch einen Schlüssel“, berichtet Wester.