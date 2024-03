Weinbau in der Region Brache in Rheinbreitbach wird wieder zum Weinberg

Gold in Paris – von diesem bestmöglichen Ergebnis bei den Olympischen Spielen im Sommer dieses Jahres in der französischen Hauptstadt träumen viele Sportler rund um den Planeten. Gold in Paris haben Viola und Karsten Keune aus Rheinbreitbach schon sicher. Nicht sie selbst – aber die Lagen, auf denen die Weine ihres neuen Weinguts gedeihen. Denn neu ist der Weinanbau in der kleinen Gemeinde an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen keineswegs. Im Gegenteil: Er schlummerte nur viele Jahre im Dornröschenschlaf.