250-jähriges Bestehen Bürgerverein in Rheinbreitbach begann im Bergbau

Das Jubiläumsjahr

Spannend wird neben dem Festkommers am 21. August eine historische Wanderung in Verbindung mit dem Heimatverein am 13. April, die genau zu jenen Punkten führt, die mit dem Bergbau und dem Leben der Bergleute in Verbindung stehen. Dabei erfahren die Teilnehmer auch Details über das harte Dasein der Kumpel. 14 Uhr geht es am Renesseplatz los. Nach dem Festkommers am 21. April tanzen die Rheinbreitbacher am 30. April in den Mai. Das Königsschießen am 25. Mai erfolgt in Kooperation mit den Bad Honnefer Sebastianern auf dem Renesseplatz.

Belegt ist, dass die Bergleute schon 1860 ein Vogelschießen durchführten. Mit den Junggesellen veranstaltet der Bürgerverein die Magdalenen-Kirmes vom 19. bis 21. Juli. Beim Parkfest vom 23. bis 25. August sind die Aktiven des Bürgervereins mit einem Weinstand vertreten. Im Oktober unternehmen die Mitglieder einen Ausflug. Im November pflegen sie den Umlaufstollen des Kupferbergwerks Virneberg und die Wegekreuze, dazu hat der Jubiläumsverein eine Patenschaft übernommen. oro