Westerwaldstraße in Rheinbreitbach : Dach stürzt bei Feuer in Wohnhaus teilweise ein

Drehleiter und Feuerwehrmänner beim Löschen des Dachstuhls in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach am Freitagmorgen (27.05.2022). Foto: Ralf Klodt

Rheinbreitbach Bei einem Brand am frühen Freitagmorgen ist in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach ein Dachstuhl teilweise eingestürzt. Die Löscharbeiten waren kompliziert, da das Haus an einem Hang steht.



Bei einem Feuer in der Nacht zu Freitag ist in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach ein Dachstuhl teilweise eingestürzt. Gegen 1 Uhr morgens ging bei der Feuerwehr Unkel ein Notruf wegen eines brennenden Dachstuhls in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, da sich das Haus an einem Hang oberhalb der Straße befindet. Deshalb wurde die Löscheinheit Bad Honnef mit einer Drehleiter und zwei weiteren Fahrzeugen dazu gerufen. Ebenfalls erschwert wurde die Situation dadurch, dass die Feuerwehr wegen Einsturzgefahr das Feuer nicht von innen löschen konnte.

Zwei Bewohner des Hauses konnten mit Hilfe eines Nachbars gerettet werden, eine wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen behandelt. Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden, im Anschluss führten die Rettungskräfte noch Nachlöscharbeiten durch. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Westerwaldstraße komplett gesperrt.

(ga)