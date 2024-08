Goldhochzeit in Rheinbreitbach Erst Junggesellen-Königspaar, dann Hochzeitspaar

In der Disco in Unkel hatte Erich Nagel seine Manuela schon mal flüchtig gesehen. Aber am 3.3.1973, dem Karnevalssamstag, lernten sich die beiden richtig kennen. „Da war es passiert“, erinnert sich der Rheinbreitbacher. Welche Verkleidung sie für diesen Ball gewählt hatten, weiß er nicht mehr. Fakt ist: Am Tag darauf holte er die junge Dame in Tambourcorps-Uniform zum Zoch in Rheinbreitbach ab, an dem er mit seinen Musikerfreunden teilnahm. Danach ging es im Sauseschritt weiter: Mitte Juli bildeten die beiden bereits das Junggesellenkönigspaar von Rheinbreitbach. Im September war Verlobung und im August des darauffolgenden Jahres heirateten sie.