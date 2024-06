Biergarten in Rheinbreitbach geräumt Warum ein Hochwasserschutz „Auf dem Salmenfang“ nicht zulässig ist

Das Drama um den Campingplatz und Biergarten „Auf dem Salmenfang“ in Rheinbreitbach will kein Ende nehmen. Wie berichtet, erreicht das Hochwasser des Rheins jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen Campingparzellen und Biergarten. Bereits am Wochenende hatten die letzten Camper ihre Zelte verfrüht abgebrochen. Und es türmen sich neue Probleme vor den Betreiberinnen Daniela Klein und Angela Bertram auf. Denn ein am Wochenende geplantes Hochwasserschutzsystem kann nicht installiert werden. Schuld daran sind Festsetzungen in der Bau- beziehungsweise exakter der wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Für den „Salmenfang“ geht es jetzt um nicht weniger als die Existenz.