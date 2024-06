Vorläufiger Baustopp in Rheinbreitbach Architekten fordern Umbau von Burg Steineck in eine „Kinderburg“

Genau dieses Potenzial bietet auch Burg Steineck. Das im Historismus in Form eines Kastells in Bruchstein gebaute Gebäude könnte zu einer Kinderburg werden, wo Kinder jeglichen Milieus einen wohnlichen und gemütlichen Ort des Spielens und Lernens haben. Der Regionalverband schlägt daher vor die Burg Steineck in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen und den unpassenden Glasanbau durch einen klassisch modernen Neubau zu ersetzen. Der Neubau kann hierbei direkt an das alte Gebäude oder einzeln gesetzt werden. Die Anlage sollte dabei so groß geplant werden, dass dort auch die Kinder der Kita „Blumenwiese“ unterkommen können.