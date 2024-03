L253 war gesperrt Drei Verletzte nach Autounfall bei Rheinbreitbach

Bei einem Autounfall auf der L253 bei Rheinbreitbach am Dienstagabend wurden drei Personen verletzt. Gegen 21.15 Uhr waren zwei Autos auf der Landstraße in Richtung Kalenborn unterwegs, als die beiden Wagen aus bisher ungeklärten Gründen zusammenstießen. In dem vorausfahrenden Auto befanden sich vier Frauen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. In dem zweiten Auto befanden sich der 28-jährige Fahrer und seine 27 Jahre alte Beifahrerin, teilte die Polizei mit.