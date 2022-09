R(h)eingehört in Rheinbreitbach : Rheinischer Frohsinn triff sehnsuchtsvolle Rheinromantik auf der Oberen Burg

Eine muntere Auswahl von Rhein- und Weinliedern, von Brahms bis Ostermann, mal schwungvoll, mal romantisch-verträumt, von melancholisch bis heiter, präsentiert der Chor R(h)eingehört in der Oberen Burg in Rheinbreitbach. Foto: Iris Zumbusch

Rheinbreitbach Der Chor „R(h)eingehört“ präsentierte ein harmonisches Klangerlebnis. Wenn ein junger Chor einlädt, eine Auswahl von Rhein- und Weinliedern, von Brahms bis Ostermann – mal schwungvoll, mal romantisch-verträumt, von melancholisch bis heiter zu Gehör zu bringen, dürfen die Zuhörer gespannt sein-

Orte brauchen Chöre. Davon ist Beate Eggenstein“, Chorleiterin des Rheinbreitbacher Chores „R(h)eingehört“, überzeugt. „Ein Chor bedeutet Zusammenkunft und Miteinander“, so Eggenstein. Das sahen die Besucher, die sich zum Herbstkonzert von „R(h)eingehört“ in die Obere Burg aufgemacht hatten, offensichtlich genauso.

„Zunächst besingen wir die Gefahren, die der Rhein mit sich bringen kann“, erklärte Eggenstein. „Warnung vor dem Rhein“ lautete da auch gleich eine der ersten trefflichen Volksweisen. „An den Rhein, an den Rhein, zieh’ nicht an den Rhein, Mein Sohn, ich rate Dir gut: Da geht Dir das Leben zu lieblich ein, da blüht Dir zu freudig der Mut“ lautete da der dringende Appell an junge Rheinreisende. In dem bekannten Lied „Lorelei“ von Friedrich Silcher kannten sich die Zuhörer gut aus. „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin; ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn“, wussten viele Besucher leise mitzusingen.