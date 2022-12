Neue Initiative will Bürgerbegehen : Rheinspange: Bad Hönninger machen mobil

Dieses Haus müsste weichen, um die neue Rheinspange zu bauen. Nicht nur die direkten Nachbarn sind dagegen. Foto: dvw

Bad Hönningen Eine neue Bürgerinitiative hat sich gegen die „Rheinspange“ formiert. Sie will gegen das Projekt vorgehen - nötigenfalls per Bürgerbegehren. Was die Bürger sorgt, zeigte sich bei einer ersten Versammlung der neuen Initiative.