Haus für Schwerstkranke und Sterbende Richtfest für das erste Hospiz im Kreis Neuwied

Das Rhein-Wied-Hospiz, das nach den Plänen des Neuwieder Architekturbüros Berghaus und Michalowicz gebaut wird, entsteht in naturnaher Umgebung am Aubach. Dabei war es den Architekten unter anderem besonders wichtig, dass der schöne alte Baumbestand an der Aubachstraße und am Aubach erhalten bleibt. Das Gebäude werde nach modernsten ökologischen Standards errichtet: Mehrere Wärmepumpen und eine Fotovoltaikanlage ermöglichen es, dass die Wärmeversorgung des Hauses ganz ohne Gasanschluss auskommen wird. Auch gegen mögliche Hochwasser vom Aubach her ist das Gebäude bestens geschützt, teilten die Betreiber mit.