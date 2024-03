Saisonauftakt und Erweiterung in Rheinbrohl Was sich in der Römerwelt am rheinischen Limes alles erleben lässt

Mit ein bisschen Glück schauen auch die Legionäre der Cohorte XXVI CR ganz spontan vorbei – auf ihren akkurat einstudierten Exerziermärschen etwa über den Rheinsteig, der an der Römerwelt in Rheinbrohl entlang führt. Das am 23. August 2008 eröffnete Erlebnismuseum und Limesinformationszentrum des Landes Rheinland-Pfalz ist nicht aus purem Zufall in der Rheingemeinde Rheinbrohl an der B 42 zwischen Königswinter und Neuwied zu finden. Nicht weit entfernt steht – in Rheinnähe – der sogenannte „Turm 1/1“, Start des obergermanisch-rätischen Limes und viel zitierter „Caput Limitis“ (Kopf des Limes). Am Sonntag, 17. März, startet das Museum im Ortsteil Arienheller mit einem großen Backhaustag und Handwerksaktionen in die Freiluftsaison.