Neuzugang im Zoo Neuwied Rote-Panda-Dame Laya erkundet ihr neues Revier

Zuerst streckt sich noch etwas schüchtern die flauschige, rotbraune Nase aus der geöffneten Tür der Transportbox und erkundet schnüffelnd die Lage. Max Birkendorf hat keinen Zeitdruck: „Bei Vergesellschaftungen, also einer Zusammenführung von Tieren, die sich noch nicht kennen, bestimmen die Tiere das Tempo. Jedes Individuum hat seinen eigenen Charakter, manche preschen aus ihrer Transportkiste in die Anlage, andere verbringen noch mehrere Stunden in der geöffneten Kiste und trauen sich erst nachts heraus“, berichtet der Kurator im Zoo Neuwied. Die flauschige, rotbraune Nase gehört Laya, einem Katzenbär-Weibchen, Neuzugang im Zoo Neuwied. Die Tierchen sind auch als Roter Panda oder Kleiner Panda bekannt und leben für gewöhnlich vor allem im östlichen Himalaya und im Südwesten von China.