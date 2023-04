Raubtier soll nicht mehr als streng geschützte Art gelten Rüddel will „wolfsfreie Zonen“ im ländlichen Raum

Hintergrund: Im Jahr 2021 wurden rund 3.500 Nutztiere in Deutschland vom Wolf getötet. „Das damit verbundene Tierleid lässt uns nicht kalt. Weidetierhalter sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Es muss endlich Schluss sein mit der romantisierenden Verklärung der Wiederansiedlung des Wolfes“, so Rüddel. Große Raubtiere seien gefährlich und die Probleme für Mensch und Tier, vor denen er immer wieder gewarnt habe, träten nun überdeutlich zutage. „Es werden zunehmend auch Lebensräume besetzt, die für diese großen Raubtiere schlichtweg ungeeignet sind“, so der Parlamentarier.