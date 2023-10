Ehrennadel für Ehrenamtler aus dem Kreis Neuwied „Saat für ein lebenswertes Miteinander gestreut“

Der langjährige Chefarzt der Urologie und ärztliche Direktor am Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth, Dr. Wolfgang Stollhof, hatte vor 20 Jahren den Männergesundheitstag in Neuwied ins Leben gerufen. „Sie sind ein Mann, der weit über den Tellerrand des eigenen Aufgabengebietes schaut“, sagte der Landrat und bezog sich dabei auch auf Corona-Testungen in Kitas und Impfaktionen in den Pfarreien Heilig Kreuz und St. Matthias. Für Letztere setzt sich der gebürtige Ludwigshafener als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates ein.