Die Hunnen sind los in Unkel Schwertkämpfe und Bauchtanz beim Hunnenlager im Unkeler Bürgerpark

Namen, die Geschichte atmen: König Attila und Königin Greka leiten den Verein „KG 1. Unkeler Hunnenhorde 2005“ mit Leidenschaft, Herzblut und hohem sozialen Engagement. Im echten Leben als Harry und Silvia Vollmar unterwegs, wissen sie, was „wahre“ Hunnen brauchen. Nach dreijähriger Coronapause fanden die Vereinsmitglieder zum zehnten Mal im Hunnenlager zusammen. Wenngleich auch an neuem Standort: Hatte sich die Horde in der Vergangenheit im Fritz-Henkel-Park, heute Ilse-Bagel-Park, zum Spektakel getroffen, gab es in diesem Jahr für das dreitägige Lager einen neuen Standort.