Radsport-Spendenmarathon noch bis Sonntag : Sebastian Trimborn aus Asbach erradelt alleine 475 Kilometer in zwölf Stunden

Asbach Zusammen genommen 7500 erradelte Kilometer: So lautet rein technisch die Bilanz des dritten Spendenstreams von Sebastian Trimborn aus Asbach. Was das Spendensammeln angeht, ist die Aktion des 22-Jährigen Radsportlers allerdings noch im Fluss.

Stand Dienstag waren schon 11.000 Euro zusammen gekommen, und noch läuft die Spendenaktion auf Hochtouren: Bis kommenden Sonntag, 15. Januar, sammelt der Asbacher Radsportler Sebastian Trimborn Spenden für drei verschiedene Umweltprojekte. Wie berichtet, hatte der 22-Jährige am Sonntag zu einem Spendenstream aufgerufen - und dafür dafür ganze zwölf Stunden in die Pedale seines Rennrads getreten. Prominente Unterstützung erhilet er dabei unter anderem von Radrenn-Profi Jens Voigt.

Geld geht an drei Umweltorganisationen

25.000 Euro an Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal hat Radsportler Sebastian Trimborn aus Asbach gesammelt. Er und 320 Mitstreiter traten dafür zwölf Stunden lang virtuell in die Pedale.

Zwölf Stunden im Sattel : Asbacher Radsportler sammelt 25.000 Euro für Flutopfer 25.000 Euro an Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal hat Radsportler Sebastian Trimborn aus Asbach gesammelt. Er und 320 Mitstreiter traten dafür zwölf Stunden lang virtuell in die Pedale.

Der Spendenstream 2023 soll nicht der letzte sein. Auch für kommendes Jahr ist bereits eine weitere Aktion in Aussicht gestellt; die Planungen laufen noch. Jetzt folgt erst einmal eine Manöverkritik, etwa zu der Frage, wie man den Prozess vereinfachen und so noch mehr Menschen erreichen kann. Immerhin 200 aktive Fahrer saßen am Sonntag gemeinsam mit Trimborn im Sattel und fuhren zuammen eine Strecke von 7500 Kilometer, 4000 Personen haben vor dem Bildschirm mitgefiebert.

Trimborn alleine erfuhr in den zwölf Stunden 475 Kilometer - ein Kraftakt, den er aber gut weggesteckt hat. Er sei am Folgetag Tag fitter gewesen als in den vergangenen beiden Jahren. Auch die Stimme habe dieses Mal nicht versagt. Für die zwölf Stunden Daueranstrengung hat er mit seinem Team seine Zufuhr getrackt: neun Liter Wasser und einen Kilogramm Kohlenhydrate in flüssiger Form, zum Beispiel als Gel – und das, ohne einmal das Fahrrad zu verlassen. Schließlich verliert man durch das Schwitzen so viel Wasser, dass selbst der Toilettengang verzichtbar ist.