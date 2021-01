Radfahren für den guten Zweck : Sebastian Trimborn fährt 500 Kilometer für den Bunten Kreis

Asbach Der 20-jährige Sportmanagementstudent hat ein ehrgeiziges Ziel: Er will Radprofi werden. Auf dem Weg dahin hat er mit einer Marathon-Aktion Spenden für kranke Kinder eingesammelt.

Was als Lockdown-Idee online begann, wurde zu einer erfolgreichen Spendenaktion. Insgesamt 8500 Euro erfuhr Sebastian Trimborn vor seinem heimischen Rechner. Die gehen nun an den Bunten Kreis Rheinland , eine Organisation, die Familien mit schwerkranken Kindern unterstützt.

Selbst Youtube warb für seinen Stream

Von dem großen Interesse an der Aktion ist er selbst überrascht. „Selbst Youtube hat während des Rennens für meinen Kanal Werbung gemacht“, sagt er. Trimborn selbst nutzte seine Social-Media-Accounts, um darauf aufmerksam zu machen, ebenso sammelte er dort Vorschläge für eine geeignete Organisation, an die gespendet werden sollte.

Rund 7000 Zuschauer fanden sich schließlich insgesamt bei dem zwölfstündigen Rennen ein, 200 Menschen stiegen wie er vor dem heimischen Rechner auf ihr Fahrrad, um ihn zeitweise zu unterstützen. „Ohne die Mitfahrer hätte ich mein Ziel – 500 Kilometer in zwölf Stunden – nicht erreicht“, sagt er und erläutert, wie Zwift fuinktioniert, die Online-Plattform, auf der er trainiert und Rennen fährt.

10.000 Kalorien verbraucht

In den zwölf Fahrtstunden ist der 20-Jährige nicht vom Rad gestiegen, er hat elf Liter getrunken, zwei Bananen gegessen und 10.000 Kalorien verbraucht. Muskelkater habe er danach keinen gehabt, sagt er. „Aber ich war heiser vom vielen Reden.“ Während der Fahrt unterhielt er seine Zuschauer. „Wenn ich nichts gesagt habe, konnte ich zuschauen, wie sie weggingen“, begründet er. Seine Stimme war aber nicht das einzige Geräusch. Ein Jingle meldete jede einzelne Spende. 250 Spenden gab es am Ende insgesamt. „Dabei waren auch Firmen, die ich gar nicht kannte“, so Trimborn.