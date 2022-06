Flauschiger Nachwuchs ist eine seltene Sensation : Sechs Straußenküken lernen im Zoo Neuwied laufen

Neuwied Sie sind geschlüpft: Sechs Straußenküken betreten nun vorsichtigen Schrittes die Außengehege im Zoo Neuwied. Es ist eine seltene Sensation. 15 Jahre lang gab es bei den Laufvögeln in dem Tierpark nämlich gar keinen Nachwuchs.

Strauß Franz Josef war ein Star im Neuwieder Zoo

Strauße werden im Zoo Neuwied schon seit den 1980er-Jahren gehalten, und 1990 gab es hier die erste erfolgreiche Nachzucht in sogenannter Naturbrut in Deutschland, wie Klosig berichtet. Während die Hennen wechselten, blieb der Hahn bis ins Jahr 2019 der gleiche – schon wegen seines Namens galt er als Star im Tierpark: Strauß Franz Josef. „Franz Josef war ein ganz toller Straußenhahn, und ganz besonders umgänglich für seine Art“, berichtet die Tierpflegerin, die ihn seit seiner Ankunft im Jahr 1986 betreut hat. „Als er 2019 im hohen Alter gestorben ist, war das wirklich ein schwarzer Tag für mich“, gesteht Sylvia Klosig mit Wehmut in der Stimme.

Doch auch wenn der neue Straußenhahn mit Namen Pierrot bei Weitem nicht so friedlich ist wie Franjo, so lautete der Spitzname von Franz-Josef, so tröstet der aktuelle Bruterfolg die Revierleiterin über seinen Verlust hinweg. „Pierrot und seine Hennen haben ihre erste Brut instinktsicher gemeistert, und dazu gehört bei Straußen eben auch die vehemente Verteidigung des Nestes“, so Klosig. „Wir haben unsere Arbeitsabläufe an die neue Situation angepasst und die Zäune verändert, um den Tieren und den Mitarbeitenden die nötige Ruhe und Sicherheit zu geben.“