Kunstverein Unkel stellt aus : Selbst Bauschutt von der Löwenburg wird zum Kunstobjekt

Unkel Corona verhinderte die beliebte Veranstaltung „Kunst in Unkeler Höfen“. So ganz ohne Ausstellung wollten es die Mitglieder des Kunstvereins Unkel aber nicht bewenden lassen. Und planen weiter in die Zukunft.

Spende für die Flutopfer

Dabei vergaßen die Künstler und Besucher nicht, dass es auf der anderen Seite im Ahrtal derzeit nicht so beschaulich zugeht. Lothar Mol hatte ein Gemälde von 140 mal 100 Zentimetern in 35 gleichgroße Einzelstücke, „Erinnerungsflächen“, zerteilt und mit einer Kordel zum Hängen ausgestattet. Jedes Segment - ein kleines Unikat und für 20 Euro zu erwerben. Den Erlös aus dem Verkauf spendet Lothar Mol auf das Konto der VG Unkel „Hochwasser“ und will die erwirtschaftete Summe auch noch auf mindestens 300 Euro aufrunden. „Ich hatte mir überlegt, was ich tun kann für die Flutopfer“, so der Künstler, der dieses Bild im Frühjahr 2021 schuf und sich nun davon trennte. Das Gesamtwerk, ein abstraktes Motiv mit gespachtelter Acrylfarbe auf HPL-Platte, hat der Künstler aus Neustadt an der Wied nur noch als Foto. Concept-Künstlerin Martine Seibert-Raken, die bei der Biennale in Venedig Furore machte, hatte eine rosa Wolke aus Hasendraht, mit dem sie dort begeisterte, am Haus aufgestellt. Im Garten platzierte Keramikarbeiten von Nicole Hahn, Sprecherin des Kunstvereins, bezauberten das Publikum beim Gang von Stand zu Stand.