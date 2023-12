Rallye Humanitaire Schwestern aus Unkel fahren für den guten Zweck in den Senegal

Was Vera Peters aus Unkel und ihre Schwester Sabine Miensok gerade unternehmen, kann man im wahrsten Sinne des Wortes als „total abgefahren“ bezeichnen: Gemeinsam haben die beiden Frauen am 26. Dezember eine spektakuläre Reise vom Siebengebirge aus über Spanien und Marokko, entlang der afrikanischen Westküste bis in den Senegal angetreten.