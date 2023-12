Gespräch im Willy-Brandt-Forum Unkel SPD-Bundestagsfraktionschef Mützenich verteidigt Kanzler Scholz’ „Zeitenwende“ in Unkel

Hintergrund des Vortrags samt Gespräch mit der Überschrift „Zeitenwende – Sozialdemokratische Außenpolitik im 21. Jahrhundert“ ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022. Scholz hatte diesen Einschnitt in die europäische und globale Sicherheitsordnung als eine „Zeitenwende“ bezeichnet. Gleichzeitig, so heißt es in der Einladung, neige sich „das unipolare Zeitalter endgültig seinem Ende zu“. Neue, aufstrebende Mächte beanspruchten, die internationale Ordnung mitzuprägen und mitzugestalten. Noch sei ungewiss, wie die Gestalt der sich herausbildenden Weltordnung des 21. Jahrhunderts im Einzelnen aussehen wird. „Doch eines steht bereits fest: Wir stehen am Beginn eines multipolaren Zeitalters“, heißt in dem Anschreiben zur Kooperationsveranstaltung der Bürgerstiftung Unkel Willy-Brandt-Forum und der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.