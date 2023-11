Mahlert-Nachfolger gefunden SPD-Mann Rasbach wird neuer 1. Kreisbeigeordneter im Kreis Neuwied

Sein künftiger Nachfolger ist aktueller Büroleiter der Verbandsgemeinde Puderbach und ehrenamtlich als Ortsbürgermeister von Kleinmaischeid tätig. Rasbach ist verheiratet und zweifacher Familienvater. Der 36-Jährige hatte 2010 das duale Studium zum Diplomverwaltungswirt (FH) mit dem praktischen Teil in der Kreisverwaltung Neuwied und dem theoretischen Teil an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen abgeschlossen. Anschließend hatte er acht Jahre bei der Neuwieder Kreisverwaltung gearbeitet. Dort war er sowohl im Jobcenter als auch im Kreisjugendamt sowie bei der Abteilung Bauen und Umwelt im Bereich Umwelt, Natur und Energie tätig – und kehrt nun als erster Vertreter von Landrat Achim Hallerbach zurück.