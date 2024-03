Areal seit Januar 2023 gesperrt Warum der Unkeler Rat die Sanierung des Hybridrasenplatzes stoppt

Allüberall blüht und wächst die Natur in diesen frühlingshaften Tagen. Allerdings doch nicht überall: Statt neuer grüner Grashalme fallen auf dem Hybridrasenplatz des Unkeler BHAG-Sportparks eher viele braune, zum Teil tiefgehende Löcher auf, die das Areal seit mehr als einem Jahr unbespielbar machen. Einstimmig hat der Unkeler Stadtrat jetzt entschieden, diesen Platz nicht weiter zu sanieren. Grund: Das dafür vorgesehene Geld soll lieber in den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes fließen. Zur Finanzierung dieses neuen Geläufs für Vereins- und Schulsport gründet sich bald in Unkel eine eigene Stiftung.