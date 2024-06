Stichwahl in Windhagen Martin Buchholz trifft auf Hans Dieter Geiger

Nachdem der Amtsinhaber mit einem Ergebnis von 46,3 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit der Stimmen vergleichsweise knapp verpasst hatte, haben Stichwahlkandidat Geiger (34,2 Prozent) und die beiden anderen unterlegenen Bewerber Thomas Stumpf (SPD), der auf 12,2 Prozent kam und die parteilose Elisabeth Theisen (6,8 Prozent) so etwas wie ein gemeinsames Bündnis geschmiedet. Bereits mit ihrem Votum zur Wahl des Ortsgemeinderates hätten „die Wählerinnen und Wähler in beeindruckender Weise gezeigt, dass sie in Windhagen einen Wechsel der politischen Verantwortung wollen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von G-BfW, SPD, Grünen und der Liste Bahne. Diese Veränderung „kann jedoch nur vollständig gelingen“, wenn Hans Dieter Geiger in der Stichwahl als „gemeinsamer Kandidat“ die Stimmen aus allen vier Lagern der Unterzeichnenden erhalte.