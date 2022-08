The Little Britain Inn : Lady-Di-Fans ehren „Königin der Herzen“ mit Engels-Monument

Ein Engel-Monument hat der Lady-Di-Club Germany um Evelyn Marie Seidel im Garten von Gary Blackburn (links) in Vettelschoss zum Gedenken an die „Königin der Herzen“ aufgestellt. Foto: Frank Homann

Vettelschoss Im sogenannten Secret Garden des Themenhotels The Little Britain Inn von Gary Blackburn und seiner Familie in Vettelschoss steht jetzt das Kunstwerk zur Erinnerung an den 25. Todestag der „Königin der Herzen“. Der deutsche Lady-Di-Club hat es aufstellen lassen.

Ein Engel ist am Mittwoch in Vettelschoss gelandet: „Engel im Himmel“ heißt das Denkmal, das der Lady-Di-Club Germany mit ihrer Vorsitzenden Evelyn-Marie Seidel zum Gedenken an den tragischen Unfalltod von Lady Diana vor genau 25 Jahren in Paris im „Secret Garden“ des britischen Themenhotels The Little Britain Inn von Gary Blackburn und seiner Familie in Vettelschoss aufgestellt hat. Seidel ist Chefin und Mitbegründerin des Lady-Di-Clubs Germany, ihren Angaben zufolge der einzige Club seiner Art deutschlandweit.

Lange hatte die 72-Jährige aus Hameln nach einem Standort für das Monument gesucht – und fand es nach schier endlosen Nachforschungen auf der Linzer Rheinhöhe. Für die „Königin der Herzen“ hat Gary Blackburn schließlich stets ein großes Herz gehabt, berichtet der Chef vom Baumdienst Siebengebirge, dessen Kinder seit mehr als einem Jahr das skurrile Themenhotel in Kalenborn leiten. Seine besondere Verbundenheit zum britischen Königshaus wird etwa bei seinen Kindern sichtbar: Tochter Alyson hat den zweiten Vornamen Diana und sein Sohn William den Namen des britischen Prinzen bekommen.

Monument zeigt Bildnis der Princess of Wales