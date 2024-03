Lesung bei Gary Blackburn in Vettelschoß Ein Liebesabenteuer mit Prinz Harry im „The Little Britain Inn“

Es ist der Anfang einer fantasievollen wie herzlichen Liebesgeschichte, die Autorin Christina Masch aus Berlin verfasst hat. Mit „Harry in Love“ einer royalen Lovestory in zwei Teilen, ist die 43-Jährige am Samstag, 16. März, 16 Uhr, an einem Ort zu Gast, der wie geschaffen ist für Geschichten mit und über Mitglieder der britischen Königsfamilie: das skurrile wie fantasievolle „The Little Britain Inn Hotel“ in Kalenborn. Zum englischen „Afternoon Tea“ wird die Spezialistin für Liebesgeschichten ihre Lesung servieren. „Als Teenie gehörte ich eher zu den Einzelgängern und verharrte in meinen Tagträumen; nichtsdestotrotz sehnte ich mich nach den berühmten Schmetterlingen im Bauch“, berichtet sie im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Ihre große Sympathie für Prinzessin Diana brachte sie zu Gary Blackburn, Chef vom Baumdienst Siebengebirge und Ideengeber für das von seiner Familie geleitete Hotel.