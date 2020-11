Zuwachs im Zoo : Tigerdame „Kimberly“ zieht in den Zoo Neuwied

Tigerdame „Kimberly“ zieht in den Zoo Neuwied

Neuwied Die Tigerdame „Kimberley“ bereichert seit einigen Tagen die Gehege des Neuwieder Zoos. In ihrem neuen Zuhause stößt sie zu „Ivo“ und könnte dort in Zukunft für Tiger-Nachwuchs sorgen.

Der Zoo Neuwied hat Zuwachs bekommen. Die Tigerdame „Kimberly“ wird Tigerkater „Ivo“ fortan Gesellschaft leisten. Die siebenjährige Tigerin wurde in einer Transportbox am 13. November von Magdeburg in ihr neues Zuhause gebracht. Der Zoo Neuwied erhielt damit die lang erwartete Zuteilung für ein Tiger-Weibchen.