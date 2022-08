Neues aus dem Tierpark : Totenkopfäffchen im Zoo Neuwied haben Nachwuchs bekommen

Neuwied Die Bolivianischen Totenkopfäffchen im Zoo Neuwied haben vierfachen Nachwuchs bekommen. Und der Tierpark erwartet jetzt noch ein weiteres Jungtier.

Im Neuwieder Zoo gibt es derzeit eine besondere Attraktion zu sehen: „Also mir wäre das ja zu warm“, sinniert Tierpflegerin Lena Weeser über das, was sie da als Neuzugang sieht. „Bei den aktuellen Temperaturen schwitzt man auch ohne Fell schon, und wenn man dann zusätzlich noch so eine kleine Wärmflasche mit sich herumträgt ...“ Mit der „kleinen Wärmflasche“ ist der vierfache Nachwuchs der Bolivianischen Totenkopfäffchen gemeint.

Weeser steht vor dem Gehege der Tiere, die vor allem durch die Verfilmung des Kinderbuch-Klassikers „Pippi Langstrumpf“ im Wortsinne jedes Kind kennt. „Herr Nilsson“, das quirlige Haustier des starken Mädchens, war in Astrid Lindgrens Buch übrigens eine Meerkatze. Aber: Dessen ungeachtet, fühlt sie mit den vier Müttern, die jeweils ein Jungtier mit sich herumtragen. Fest ins mütterliche Fell geklammert, entdecken die Kleinen die Welt derzeit noch von ihrem sicheren Rücken aus, nur zum Säugen wechseln sie kurz an die Bauchseite. Das Mitleid ist natürlich nur scherzhaft gemeint, denn: „Wir freuen uns sehr über den Nachwuchs. In den letzten Jahren lagen die Geburten bei den Totenkopfäffchen immer zwischen April und Juni, daher waren wir in diesem Jahr besorgt, als der Nachwuchs zunächst ausblieb.“