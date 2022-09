Eine Person verstorben : Toter aus brennendem Wohnhaus in Neuwied geborgen

Symbolbild. Foto: dpa (Symbolbild)

Neuwied Ein Wohnhaus stand in den frühen Morgenstunden in Neuwied in Flammen. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Wohnhausbrand in Neuwied hat die Feuerwehr einen Menschen tot aus dem Gebäude geborgen. Eine Person sei mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Flammen bereits aus einem Fenster im ersten Obergeschoss der Doppelhaushälfte geschlagen, schrieb die Feuerwehr. Die Brandursache und die Identität des Toten waren zunächst unklar.

(dpa)