Nachwuchs im Tierpark : Trauerwarane schlüpfen im Zoo Neuwied aus ihren Eiern

Neuwied Erfreuliche Nachrichten aus dem Zoo in Neuwied: Erstmals gibt es Nachwuchs bei den Trauerwaranen. 16 Jungtiere schlüpften aus ihren Eiern.

Trauerwarane betreiben keine Brutpflege

Wie die meisten Reptilien betreiben Trauerwarane keine Brutpflege, und da das Nahrungsspektrum der australischen Tiere auch kleine Echsen umfasst, wären die Jungtiere nach dem Schlupf im Terrarium in höchster Gefahr, heißt es in der Mitteilung des Zoos.

Das Bebrüten im Inkubator ermöglicht darüber hinaus eine genaue Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, was die Erfolgsaussicht erhöht. Das Konzept ging auf: Am 31. August schlüpften insgesamt 16 Jungtiere aus ihren Eiern.

Nur wenige europäische Zoos zeigen die Tiere

Otte, der die Art auch privat hält, ist zufrieden: „Trauerwarane werden nur in wenigen europäischen Zoos gezeigt, in Deutschland außer bei uns in Neuwied nur in Ulm. Da ist so ein Zuchterfolg eine tolle Sache, und die schönste Bestätigung für die gute Arbeit, die wir seit 2011 hier im neuen Exotarium leisten.“