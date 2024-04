Treffen der historischen Epochen in Rheinbrohl Steinzeitmensch trifft auf Pestdoktor in der Römerwelt

Was niemals und zu keiner Zeit der Weltgeschichte auf diesem Globus möglich gewesen wäre, wird am Wochenende in Rheinbrohl zur Realität: In der Römerwelt am Caput Limitis, dem Kopf des obergermanisch-rätischen Limes, begegnen römische Legionäre am Samstag, 20. April, und Sonntag, 21. April, nämlich gewiss Steinzeitmenschen. Dann treffen mittelalterliche Pestärzte die edlen Damen aus der pompösen Epoche des Rokoko oder Südstaaten-Infanteristen auf wilde Hunnenhorden. In dem Erlebnismuseum kommen zwei Tage lang Geschichtsdarsteller aus nahezu allen Zeitaltern der Menschheitsgeschichte zusammen – und jeder darf dabei sein.