Kabarett in der Oberen Burg : Uli Masuth seziert gekonnt unterschiedliche „Wahrheiten“

In der Oberen Burg in Rheinbreitbach bringt Uli Masuth seine Zuhörer zum Thema Wahrheiten zum Nachdenken. Foto: Frank Homann

Rheinbreitbach Mit dem ihm eigenen schwarzen Humor rechnet Kabarettist Uli Masuth mit dem Klimaschutz, Managergehältern oder der Deutschen Bahn ab. Was in und somit das Publikum in der Obenern Burg von Rheinbreitbach besonders amüsiert, ist, dass es heutzutage offenbar so viele „Wahrheiten“ gibt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carin Demnig von Weger

„Frauen lügen selbstloser, zum Beispiel, um dem Mann das Gefühl zu geben, ein toller Hecht zu sein. Der Mann lügt, um sich selbst gut darzustellen.“, war eine These des Kabarettisten Uli Masuth bezüglich der Dating-Plattformen bei seinem Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ in der Oberen Burg.

Der Förderkreis Obere Burg Rheinbreitbach hatte wieder einmal zu einem Kabarett-Abend eingeladen und konnte sich eines vollen Saales in der Oberen Burg erfreuen. „Doch leider sinken die Mitgliederzahlen des Vereins stetig.“, musste der Vorsitzende Günter Ruyters bei der Begrüßung einräumen und warb um neue Mitglieder. „Es ist nicht nur das vielfältige Veranstaltungsprogramm, das wir konzipieren, durchführen und die Künstler bezahlen. Wir haben auch große laufende Kosten, die finanziert werden müssen.“, so Ruyters.

Die nächste größere Investition sei die Erneuerung der Parkwege rund um die Obere Burg. Dann freute der Vorsitzende sich, Uli Masuth nach seinem Auftritt 2015 schon zum zweiten Mal in der Oberen Burg begrüßen zu dürfen.

Dieser ging durch das Leben und die Lügen der Menschen, machte auf politische wie klerikale „Wahrheiten“ aufmerksam. So zählte Masuth die verschiedensten Kriege wie Vietnam, Kosovo und nicht zuletzt den Zweiten Weltkrieg auf, die mit der Lüge des vermeintlichen Angriffs der anderen Seite begonnen hätten.

Masuth spielt mit behänder Leichtigkeit am Klavier

„Die Wahrheit führt zum politischen Tod.“, zitierte er Karl Lauterbach mit dessen gern nachgeahmter Stimme. Besonders an Politikern der Grünen ließ er an diesem Abend kein gutes Haar, was nicht bei jedem im Publikum erkennbar auf Gefallen traf. Als Masuth „Die Wahrheit über Sex“ ansprach, kam spontan ein erlösendes „Endlich“ aus den Zuschauerreihen. Doch noch sei ihm das Thema zu heikel, lachte der Kabarettist und nahm sich stattdessen die Steuerpolitik der Bundesregierung vor, führte dazu Wörter wie „Inkompetenzkompensationskompetenz“ ein.