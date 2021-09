Kreis Neuwied : Unbekannte schreiben „Mörder“ an Eingangstür der Kreisverwaltung

Unbekannte schreiben „Mörder“ an Eingangstür der Kreisverwaltung

Kreis Neuwied Die Eingangstür der Kreisverwaltung Neuwied ist das dritte Mal in Folge beschmiert worden. Die Schmierereien richten sich offenbar gegen Corona-Regeln. Landrat Achim Hallerbach mahnt nach dem Mord in Idar-Oberstein zur Deeskalation.

Zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit sind die Scheiben der Eingangstür zur Kreisverwaltung Neuwied beschmiert worden. Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mitteilte, sei an den Stellen, an denen von innen angebrachte Plakate mit Hygienehinweisen hängen, das Wort „Mörder“ geschrieben worden.