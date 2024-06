Fahrradfahrer unter Taxi eingeklemmt 58-Jähriger schwerstverletzt bei Unfall auf B42 in Unkel

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag auf der B42 in Unkel bei einer Kollision mit einem Taxi schwerstverletzt worden. Das teilten die Polizei und die Feuerwehr mit. Der 58-Jährige wollte demnach gegen 0.15 Uhr von dem Gelände einer Tankstelle in Höhe der Strasse „Im Kellborn“ die B42 überqueren. Dabei wurde der Mann aus noch unbekannter Ursache von einem Taxi erfasst, dass aus Linz am Rhein in Richtung Bad Honnef unterwegs war. Das Fahrrad wurde auf die Straße geschleudert und der 58-Jährige unter dem Taxi eingeklemmt.