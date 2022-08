Mehrere Einheiten im Einsatz : 19-Jähriger mit Soft-Air-Waffe löst Polizeieinsatz in Unkel aus

Prozess um Brandserie in Sinzig : Feuerwehr erinnert sich an auffälliges Verhalten des Tatverdächtigen Um die Brandserie in Sinzig-Löhndorf ging es am Montag vor dem Koblenzer Landgericht. Der wegen Brandstiftung angeklagte Mann bestreitet die Taten. Die befragten Feuerwehrmänner beschreiben jedoch dessen auffälliges Verhalten kurz vor der Tat.