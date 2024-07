Ärger wegen Kunstrasenplatz in Unkel Sportplatzstiftung drückt aufs Tempo bei Kommunalaufsicht

Es ist gerade keine gute Zeit für Entscheidungsfreudigkeit in Rheinland-Pfalz – insbesondere auf kommunaler Ebene. Nach den Kommunalwahlen Anfang Juni sind viele Kommunalparlamente noch nicht konstituiert, viele gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister noch nicht offiziell in Amt in Würden. Ferner stehen die sechswöchigen Sommerferien vor der Türe und somit eine ebenso lange Pause für Stadt- und Gemeinderäte. Diese Zeit des „Interregnums“, der Zeit zwischen dem Amtszeitende und der Übernahme des Nachfolgers, ist momentan auch in Unkel vorherrschend. Die „Stiftung Jugend, Sport und Integration“ befürchtet dadurch massive Auswirkungen auf ihre Idee, mittels einer Stiftung einen neuen Kunstrasenplatz zu bauen, den sich die Kommune mit ihrer chronisch klammen Kasse ansonsten nicht leisten könnte.