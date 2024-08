Thema „Frieden neu (er)leben“ Unkeler Casimir-Verlag verlängert Einsendefrist für Kinder-Literaturpreis

Krause schreibt selbst Romane und Geschichten. Er weiß, wie viel Arbeit und Disziplin in eine Geschichte fließt, bis sie fertig ist und als Buch in den Regalen liegt. Wenn er Kinder in seinen Schreibworkshops anleitet, gibt er ihnen einen Tipp: „Die Teilnehmer sollen den letzten Satz schreiben und dann den ersten“, sagt er. So schaffen sie eine Klammer. Das ist wichtig, denn: „Kinder können Überraschungen oder Geheimnisse aus der Geschichte nicht gut für sich behalten. Sie schreiben die Auflösung des Rätsels im zweiten Satz. Die Spannung fehlt dann“, sagt er. Mit der Klammer und dem letzten Satz schaffen sie es aber, die Spannung zu erhalten und erst am Ende aufzulösen.