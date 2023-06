Klangmeile in Unkel Das ist das Programm des Straßenmusikfestivals „Ars Fontana“

Dabei ist „Ars Fontana“ keine unbekannte Unterhaltungsgröße. „Vor 25 Jahren ist mitten in Unkel am Brunnen die Idee zu einem Straßenmusikfest geboren“, erzählt Michael Hommerich, Inhaber vom Musikhaus Hommerich in Unkel. „Den Gründungsort und die Kunst haben wir kurzerhand ins Lateinische übersetzt und so entstand Ars (Kunst) Fontana (Brunnen), also die Kunst am Brunnen. Nach dreijähriger Pause soll das Musikfestival nun wieder stattfinden. In früheren Jahren zählte die Veranstaltung zu den Highlights der Stadt. Bei freiem Eintritt kamen bis zu 6000 Besucher, um sich durch die idyllischen Gassen Unkels und über die malerische Rheinpromenade treiben zu lassen - auf der Suche nach der Lieblingsmusik.