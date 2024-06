20 Jahre Bürgermeister Unkels Stadtchef Gerhard Hausen geht von Bord

Unkel · Einer, der gerne strunzt, was er alles kann, was er macht und zu was er zu tut imstande ist, ist Gerhard Hausen nicht. Der brillante Netzwerker und Stadtbürgermeister von Unkel gibt sein arbeitsreiches Ehrenamt nach 20 Jahren an der Spitze auf. Ein Rundgang mit ihm durch Unkel.

28.06.2024 , 11:55 Uhr

Die Fahne von Unkel so hoch wie nur möglich zu halten, war Gerhard Hausens Antrieb. Nach 20 Jahren als Stadtbürgermeister ist am Mittwoch Schluss für ihn. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge