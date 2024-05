Einstimmiges Votum im Rat Neue Stiftung in Unkel will Kunstrasenplatz bauen

Update | Unkel · Er ist hoffnungslos kaputt und wegen großer Löcher seit über einem Jahr gesperrt: der Hybridrasenplatz im Unkeler BHAG-Sportpark. Vereine und Schulen weichen seitdem auf Plätze in Nachbarkommunen aus. Eine Stiftung will noch in diesem Jahr einen Kunstrasenplatz an gleicher Stelle bauen. Wie das gelingen soll.

24.05.2024 , 16:47 Uhr

Dicke Löcher weist der bestehende Hybridrasenplatz in Unkel auf. Seit über einem Jahr ist er sowohl für den Vereins- als auch den Schulsport gesperrt. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge