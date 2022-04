Arbeiten in Unkel : Uferböschung des Rheins wird mit Steinen befestigt

Arbeiten am Rheinufer vor Unkel. Foto: Frank Homann

Unkel Auch eine Uferböschung muss regelmäßig kontrolliert und instand gesetzt werden - so wie aktuell am Rheinufer in Unkel. Zuständig für die Arbeiten ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). Doch was passiert da genau?



Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) führt derzeit Arbeiten an drei Standorten entlang des Rheinufers bei Unkel, Neuwied und Remagen durch. In Kooperation mit der Firma Lülsdorf aus Niederkassel, Fachhändler für den Vertrieb von Natursteinen, wird die Uferböschung mit insgesamt 5000 neuen sogenannten Schüttsteinen befestigt, hieß es auf Anfrage unserer Redaktion.

Vom Schiff auf dem Rhein aus werden die Schüttsteine mit einem langen Baggerarm an der Böschung verteilt. Die Steine zeichneten sich im Vergleich zu anderen Gesteinsarten durch ihre grobe Körnung aus und eigneten sich daher ideal für die Befestigung von Flussbetten und Uferböschungen, hieß es aus dem Amt.

Böschung wird befestigt