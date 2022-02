Denkmal zum Schnäppchenpreis : Stadt Unkel will Winzerhaus aus dem Jahr 1735 verkaufen

Löwenburg-Gelände in Unkel : Investor will neues 20-Millionen-Angebot prüfen Kommt das 20-Millionen-Euro-Projekt einer Bonn/Kölner Investorengruppe am Löwenburg-Gelände in Unkel doch noch zum Zug? Das Unternehmen Forster & Co prüft nach dem überraschenden Rückzug von Investor Georg Höller ein erneutes Engagement.