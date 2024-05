Rundgang über 15 Stationen Neue Infotafeln komplettieren Stelenweg Unkel

Eine neu aufgestellte Tafel an der Grillhütte am Gerhardswinkel markiert den Startpunkt des Unkeler Stelenwegs, eines Rundgangs, der über 15 Stationen durch die Weinberge hinein in den Naturpark Westerwald und durch die Stadt Unkel führt. Wanderer können zwischen einer kürzeren, 6,5 Kilometer langen Route oder dem etwas längeren acht Kilometer langen Weg wählen. Wie die Stadt Unkel informiert, gehört die neue Stele „als letzter Bestandteil zum Unkeler Stelenweg“. Damit markiert die Installation der neuen Informationstafel auch die Fertigstellung des Projektes Stelenweg.