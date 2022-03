Neue Infostellen in Unkel und Erpel : Unkel-Wanderer wandeln entlang des Meeresbodens

Die Erpeler Ley zählt mit ihrem Panoramablick auf den Rhein und das Siebengebirge zu den schönsten Aussichtspunkten im Kreis Neuwied. Weniger bekannt ist hingegen der vulkanische Ursprung des Areals. Foto: Frank Homann

Unkel/Erpel Spätestens seit dem monatelangen Ausbruch eines namenlosen Vulkans auf der Kanareninsel La Palma ist jedem die zerstörerische Kraft einer solchen Eruption bewusst geworden. Dass die 191 Meter hohe Erpeler Ley ebenfalls eine vulkanische Geschichte erzählt, können Touristen jetzt an Ort und Stelle nachlesen - und nicht nur dort.

„Es gehört ein bisschen Fantasie dazu“, gibt Georg Wieber zu und lacht. „Aber wir befinden uns hier an einem Meeresboden“, sagt der Professor für Geologie sowie Direktor des Landesamtes für Geologie und Bergbau. Mit präzisen Gesten zeigt der eigens aus Mainz angereiste Fachmann auf die ungewöhnlichen Strukturen, die den Unkeler Stuxberg kennzeichnen.

„Hier war vor 400 Millionen Jahren ein Meeresbecken, welches weit bis nach England reichte“, so Wieber. Über die steingewordenen Zeugen der Erdgeschichte wie den Unkeler Stuxberg oder die Erpeler Ley informiert jetzt ein ganzes Netzwerk aus Info-Tafeln, die anschaulich machen, welche Geschichten diese Orte zu erzählen haben.

Wie hier am Stuxberg in Unkel sowie hoch oben auf der Erpeler Ley informieren neue Tafeln über die geologische Entstehung der beiden beliebten Ausflugsziele. Foto: Frank Homann

Zeitzeugen liegen an zertifizierten Wanderwegen

Ein Glücksfall ist, dass diese beeindruckenden Zeitzeuge aus fernen Tagen direkt an zertifizierten Wanderwegen wie dem Rheinsteig liegen – in Unkel sogar an einer Stelle, an der sich der Naturpark Rhein-Westerwald und der Naturpark Siebengebirge ganz unmittelbar treffen.

„Der Stux ist ein ganz besonderes Highlight von Unkel und der gesamten Region“, sagt Isabelle Fürstin zu Wied, Vorsitzende des Naturparks Rhein-Westerwald, der sich mit 3.200 Euro an der Anschaffung der verzinkten und pulverbeschichteten Info-Stelen aus Baustahl samt der emaillierten Tafeln beteiligt hat. Den Rest der Summe, rund 80 Prozent der Kosten, schießt das Land Rheinland-Pfalz zu.

Die erklärenden Tafeln sollen helfen, dass „die Menschen mit offenen Augen durch diese schöne Gegend wandeln“, hofft Isabelle zu Wied. Die Stelen sind die ersten sichtbaren Ergebnisse eines neuen sogenannten „Kulturlandschaftsvermittlungssystems“.

Solche geologischen Beobachtungspunkte wie die sogenannte Unkeler Falte am Abhang des Stuxbergs und die Erpeler Ley seien „relativ selten“ zu finden, betont Wieber. Heerscharen von Geologiestudierenden strömten seit Generationen nach Unkel, um sich diese Besonderheit aus der Nähe anzusehen, so Obergeologierat Roger Lang vom Landesamt für Geologie und Bergbau.

Hallerbach: „Müssen uns noch mehr als Großregion begreifen.“

Dass es auch noch mehr Touristen aus nah und fern werden, ist die begründete Hoffnung von Landrat Achim Hallerbach. „Vor allem seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist vielen bewusst geworden, in welch wundervoller Region wir leben“, so Hallerbach, der auch zweiter Vorsitzender des Naturparks Rhein-Westerwald ist.

Gerade am Stuxberg in Unkel werde in Sichtweite der Erhebungen des Siebengebirges nur allzu deutlich, dass „nichts fataler wäre, als zwischen den Schönheiten beider Naturparks einen Grenzzaun zu ziehen“, wie die Landesgrenze sie darstellt. „Unsere Potenziale und die hohen Wertschöpfungsquoten legen sinnvolle Netzwerkbildungen nahe“, findet der CDU-Politker.

„In Unkel herrscht Aufbruchsstimmung: Ein Modul reiht sich an das andere und auch im sanften Tourismus werden Erlebnisfaktoren gebildet“, sagt Hallerbach und verweist auf eine bereits bewährte Kooperation der Marke „Kulturstadt Unkel“ mit der Tourismus Siebengebirge GmbH und dem Naturpark Rhein-Westerwald.

Der noch besser vernetzte Tourismus für die Region, „wo der Rhein am schönsten ist“, so Hallerbach, werde auch in die aktuellen Gespräche zu strukturellen Verbesserungen beim neuen Bonn-Berlin-Ausgleich einfließen. „Wir müssen uns noch mehr als Großregion begreifen“, fordert der Landrat des Kreises Neuwied.

Dass die Region eine ganze Menge zu bieten habe, unterstreicht auch Unkels Stadtbürgermeister Gerhard Hausen. „Wir wollen ein lehrreiches Netzwerk noch engmaschiger gestalten“, erklärt Hausen. „Wer vorausschauend denkt und entsprechend plant, wer sich der Schätze seiner Heimat nicht nur bewusst ist, sondern diese auch professionell pflegt und in Szene setzt, besitzt einen Vorteil am Markt. Der heutige Tag ist ein Beweis, dass ein Zusammenwirken mit System und über Grenzen hinweg Gutes bewirken kann“, betont er.

Prädikat für die Erpeler Ley

Auch Oliver Bremm, Geschäftsführer der Tourismus Siebengebirge, glaubt an die Anziehungskraft der auf den Tafeln beschriebenen Naturziele. „Nichts ist authentischer als die Natur direkt zu erleben“, so Bremm. Wie etwa nur einige Hundert Meter entfernt in Erpel: Der Panoramablick von der Erpeler Ley gehört mit zu den Schönsten des ganzen Rheintals. Seine ungewöhnliche Form und Gestalt verdankt die 191 Meter hohe Anhöhe der Tatsache, dass sie eigentlich als Teil eines Vulkankegels zu sehen ist.

Darum auch ist der Felskegel, der ebenso wie der Drachenfels, der Rolandsbogen und der Unkelstein der Überrest eines Vulkans ist, von der Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien mit dem Prädikat „Nationaler Geotop“ ausgezeichnet worden. Im Erdzeitalter des Tertiär vor rund 25 Millionen Jahren spannte sich eine Vielzahl von Vulkanen in weitem Bogen zwischen dem Westerwald und der Eifel.

Professor Wieber berichtet darum, dass der Vulkanismus in der Region nach wie vor ein Thema ist, welches im Wortsinn ständig brodelt und blubbert. Insbesondere rund um den Laacher See stünden die vulkanischen Aktivitäten unter ständiger Beobachtung.