Neue Ausgabe von „Unkel funkelt“ Warum der Bundespräsident so lange in einer Unkeler Telefonzelle blieb

Unkel · „Unkel funkelt“, das Magazin des Geschichtsvereins Unkel, bietet auch in seiner neuesten Ausgabe eine bunte Themenmischung rund um Unkels Geschichte und Kultur – etwa um den Schriftsteller Leonhard Reinirkens, der bis 2008 in Unkel lebte und im August 100 Jahre alt geworden wäre. Außerdem geht es um den Besuch von gleich zwei Staatsoberhäuptern in der Kulturstadt am Rhein.

05.06.2024 , 16:00 Uhr

Geleitet von Werner Geißler (Mitte), Vorsitzender des Geschichtsvereins Unkel, ging es für die Präsidentenpaare im November 2023 durch die Gässchen und Sträßchen von Unkel. Foto: Mario Quadt

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge