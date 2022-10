Bis 16. Oktober : „Unkeler kreativ“ verwandelt Rathaus wieder zum Ort für Kunst und Handgemachtes

Unkel Eine Woche lang zeigen 26 Hobby-KünstlerInnen im Unkeler Rathaus ihre handgefertigten Werke. Es ist die erste „Unkeler kreativ“ nach zwei Jahren Coronapause. Und es gibt auch einen Neuzugang.

„Da ist auch ein Wal“, sagt der fünfjährige David Mollberg vom Kindergarten Scheuren zu seinem selbst gestalteten Unterwasserbild mit vielen Fischen – und eben einem Wal. „Da sind auch Leoparden“, sagt die gestandene Künstlerin, Annette Becker, als ihr hervorragend detailliertes Nashorn bestaunt wird. Klein und groß, bunt und vielfältig, in Acryl und Öl, Naturkunst und Handarbeiten, Abstraktes und Reales – so präsentiert sich die 29. Auflage von „Unkeler kreativ“.

Kindergärten gestalten Auftakt der „Unkeler kreativ“

Neben Bildern kann originelles Selbstgemachtes gekauft werden – Kunst für alle Bereiche des Lebens. Hedi Kröll bietet mit ihrer „Kreuzkapelle Waldbreitbach“ in Öl, den abstrakten Karos oder auch der Monet-ähnlichen Dame im „Mohnfeld“ in Acryl viel Abwechslung.

Besucht werden kann „Unkeler kreativ“ bis zum 16. Oktober täglich von 11 bis 18 Uhr. Am kommenden Wochenende kann KünstlerInnen bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden: Am Samstag 15. Oktober malt Karina Elia ab 14 Uhr in Acryl, am Sonntag 16. Oktober zeigt Sophie Latter ab 14 Uhr Kunst auf Bierdeckeln.