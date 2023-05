Bad Honnef, Königswinter, Unkel So groß sind die Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten

Die Aussage klingt wie ein Hilferuf: „Die Unterbringungssituation ist sehr angespannt. Wir benötigen dringend weiteren Wohnraum“, sagt Karsten Fehr, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Unkel. Schon vor Monaten ist die VG hinsichtlich der Aufnahmekapazitäten von Geflüchteten an ihre Grenzen gestoßen und Entspannung ist weiter nicht in Sicht. Wie Fehr auf Anfrage mitteilt, sind die Unterbringungsmöglichkeiten nach wie vor erschöpft: „Auch wenn im Sommer die erste Wohncontaineranlage für Flüchtlinge in Betrieb genommen wird, reicht der Platz nicht aus“. Da der private Wohnungsmarkt leergefegt sei, wird händeringend in allen Kommunen nach Möglichkeiten gesucht, weitere Container für Flüchtlinge aufzustellen. „Die Belegung weiterer Bürgersäle oder Turnhallen ist die letzte Möglichkeit, die uns zur Verfügung steht. Es wäre für niemanden wünschenswert, wenn wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müssten“.